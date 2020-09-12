ميادة الحناوي تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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طمأنت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها بحالة ممتازة جدا، مضيفة: "قبل أزمة (كورونا) كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من أجمل الحفلات وكان عندي حفل تاني في لبنان.. وبعدين في تونس كنت شوي مرأت فيها بظرف صعب الحقيقة".

وأضافت في تصريحات إعلامية: "الناس افتكروني إني أنا فيا شيء أو اختل توازني، والحقيقة إني قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوز على ديل الفستان فسقطت، فكر الناس اني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء قمت وكفيت الحفل".

ونفت الشائعات التي تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة أن "الناس طلعت إشاعات إني تعبانة وفي المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى انا الحمد لله ما صارلي شيء".


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