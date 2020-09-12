تفاصيل اسدال الستار عن الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
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أُسدل الستار أمس الجمعة على الدورة السابعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بحفل أقيم على المسرح القومي بالعتبة تضمن عرضا فنيا بعنوان (تحوت) وإعلان العروض الفائزة.

حملت الدورة اسم الممثل والأستاذ الأكاديمي الراحل سناء شافع وشملت ثلاث مسابقات تنوعت بين عروض حية تقدم على المسارح وأخرى مسجلة تعرض عبر الإنترنت نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا بأنحاء العالم.

وفي مسابقة (مسرح الحظر) التي تضمنت تسعة عروض قصيرة أُنجزت خلال فترة العزل العام بسبب جائحة كورونا، فاز بالمركز الأول عرض (ليف دي إكس فوكاليكتيف) إخراج مارك أنتوني دوبسون من جنوب أفريقيا، وفاز بالمركز الثاني عرض (طرق 2020) وهو إنتاج مشترك بين البرازيل وسويسرا وفرنسا وألمانيا والهند ومصر.

وفي مسابقة (العروض المصورة) وهي العروض التي أُنجزت قبل فرض العزل العام، فاز بالمركز الأول عرض (الجانب الآخر من الحديقة) إخراج أسامة حلال وإنتاج فرقة كون المسرحية من سوريا ولبنان، وفاز بالمركز الثاني عرض (أرض لوتشا) من إنتاج المسرح الوطني الصيني.

وفي مسابقة (العروض المصرية الحية) التي تضمنت 13 عرضا، فاز بالمركز الأول عرض (الوردة والتاج) إخراج إبراهيم أشرف وإنتاج المعهد العالي للفنون للمسرحية، وفاز بالمركز الثاني عرض (مفتاح شهرة) إخراج دعاء حمزة وإنتاج فرقة اللعبة المسرحية المستقلة.

ويحصل العرض الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 75 ألف جنيه (نحو 4800 دولار) فيما يحصل العرض الفائز بالمركز الثاني على 50 ألفا.

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