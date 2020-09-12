التحالف يشن غارات على مواقع الصواريخ الباليستية شرق صنعاء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:17 ص
صواريخ - أرشيفية
صواريخ - أرشيفية
الفجر
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شنت قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن، غارات للتحالف على مجمع دائرة الهندسة العسكرية للميليشيات شرق صنعاء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، عن مصادرها، أن الغارات استهدفت مراكز تصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية وتركيب المُسيرات.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أعلن أول أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وتكثر الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ، على المملكة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب دورها في دعم الشرعية في اليمن، التي انقلب عليها الحوثيون.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية.

كما أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم القيادة، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

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