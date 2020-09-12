بعد بعد تقديم دعوي للقضاء الإداري.. سمير صبري: الجندي هو البطل الحقيقي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
واقعة القطار
واقعة القطار
هدير حمزة
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قال سمير صبري المحامي بالنقض، إن البطولة ليست مجرد كلمة أو تعبير تتناقله الألسنة، لكنها معنى كبيرا للتضحية والفداء، مشددا على أن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم.

وأضاف "صبري"، في تصريحات للفجر، أن تضحيات جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب، وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر.

يأتي هذا، بعد أن أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الفريق وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بأعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر.

واستشهد "صبري" في دعواه، بقول سيدنا محمد -صلى الله علية وسلم-: "إذا فتح الله عليكم.. مصر من بعدى فخذوا منها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

وطالب المحامي، القضاء المصري العظيم بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات بإعفاء جنود القوات المسلحة الباسلة والشرطة بعد واقعة "المجند والكمساري" في قطار القاهرة، من طلب الهيئة من أفراد القوات المسلحة (استمارة سفر)، والاكتفاء فقط بالبطاقة العسكرية أو بالزي العسكري.

تفاصيل واقعة القطار
إلى ذلك، كشفت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، عن كواليس الحوار الذي دار بينها وبين الجندي، الذي تعرض للإهانة من كمساري بقطار "المنصورة القاهرة"، مشيرة إلى أن الكمساري أخطأ في حق الجندي كثيرا، إلا أنه كان يتحكم في أعصابه بطريقة تثبت مدى قدرة أفراد القوات المسلحة في ضبط النفس

وأضافت "أبوالعزم"، أن الجندي المصري تربى على الكرامة والعزة، لذلك رفض تماما أن أدفع له ثمن التذكرة، وتابعت: "قال لي ورحمة أمي ما حد هيدفعلي".

وأشارت "سيدة القطار"، إلى أن كلمة جندي بالقوات المسلحة التي كتبت على الزي العسكري، هزتها كثيرا، ورفضت تماما أن يعامل بهذه الطريقة من الكمساري، وتابعت: "كلمة الجيش المصري على زي الجندي.. والله تهز جبل".

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صفية أبو العزم سيدة القطار بوابة الفجر المجند الفجر

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