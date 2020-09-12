لقاء أبطال "بـ 100 وش" مع منى الشاذلي الأكثر رواجا بيوتيوب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
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حل أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc" الفضائية.

وتصدرت الحلقة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من عرضها.

وخلال اللقاء تحدثت الفنانة زينب غريب عن دراستها للأثار واهتمامها بدراسة علم النفس وتحليل السلوكيات، لتطلب منها منى الشاذلي أن تحلل شخصيات بعض أبطال المسلسل، فبدأت بالفنان إسلام إبراهيم، ووجهت له العديد من الأسئلة عن الألوان المفضلة لديه، ليخبرها أنه يحب اللون الأزرق في الملابس التي يرتديها، لتؤكد له أن ذلك يعني أنه شخص عاطفي، ومتقلب المزاج، مضيفة: "من برا هادي بس جواه في حاجات كتير، شخص عصبي ولكن في العادي بيتحكم في الأجواء من حوله".

أيضا حللت شخصية الفنان آسر ياسين، لتسأله عن الحيوان المفضل لديه فيخبرها بأنه الدب، ويفضل ارتداء الملابس ذات اللون الأسود، بينما يحب رؤية الألوان الفاتحة على الآخرين، لتؤكد له أنه يهتم بفكرة العائلة والبيئة المحيطة به ككل، قائلة: "الدب كائن عنده معدل احتمال أعلى فبيقدر يتأقلم في الظروف المحيطة بيه، وأيضا ذكي".

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