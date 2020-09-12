صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالبريميرليج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فى التشكيلة المتوقعة التي ستواجه نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد.

خط الوسط: هنديرسون، كيتا، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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