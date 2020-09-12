تعرف على موقف النني من المشاركة مع أرسنال أمام فولهام اليوم بالدوري الأنجليزي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره فريق فولهام ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت التشكيلة المتوقعة لنادي أرسنال تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على مقاعد البدلاء حيث جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: صالبيا، باولو ماري، تيريني، بيرلين.

خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس.

خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، اوبامبيج.

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

منذ أقل من ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ أقل من ساعتين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد واقعة سيدة القطار.. دعوى أمام القضاء الإداري ضد "كامل الوزير"

منذ أقل من ساعتين

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

06:40 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

04:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟