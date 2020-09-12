كلوب يوجه رسالة لمدرب ليدز يونايتد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
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كال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، المديح للأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب فريق ليدز، مؤكداً أن الأخير هو مصدر "إلهام لأي مدرب".

وقال الألماني خلال مؤتمر صحافي "أكن له قدرا كبيرا من الإعجاب، رغم أنني لم أعرفه جيدا بعد. رأيت الفرق التي يدربها وهي تلعب، لكن باقي الأشياء التي سمعتها عنه كانت من الصحف".

تأتي كلمات المدرب الألماني حول بييلسا عشية لقاء ليفربول وليدز يونايتد السبت بملعب أنفيلد، في مستهل الدوري الإنجليزي.

وكان بييلسا تولى تدريب ليدز يونايتد في 2018 وتمكن من قيادته للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاماً.

ووفقاً لبيانات النادي، قاد بييلسا 100 مباراة لليدز يونايتد وفاز في 56 منها وتعادل في 17 وخسر في 27.
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