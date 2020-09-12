آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي لصفوف نادي برشلونة الاسباني قادما من ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث ذكرت تقارير صحفية فرنسية واسبانية أن اللاعب الهولندي ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي أصبح على وشك الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الصيف بناء على رغبة المدرب رونالد كومان.

وأضافت التقارير أن برشلونة اقترب بقوة من الاتفاق مع النادي الفرنسي على ضم اللاعب هذا الأسبوع مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن كومان وضع ديباي ضمن أولوياته خلال هذا الصيف للتعاقد معه بعد اقتراب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.

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