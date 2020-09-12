مصطفى بسيط وسارة درزاوي يهنئان أشرف عبد الباقي بمناسبة عيد ميلاده

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص عدد كبير من نجوم مسرح مصر بتهنئة الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده ، منهم الفنانة سارة درزاوي والفنان مصطفى بسيط.

ووجهت درزاوي رسالة لع قائلة: "كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة يا أستاذ أشرف.. ربنا يكتبلك الخير ويفرحك ديما بعيلتك".

كما كتب مصطفى بسيط عبر حسابه: "عيد ميلاد أبو ضحكة جنان الناس كلها في كوم.. والأستاذ في حتة تانية خالص.. كل سنة وانت طيب يا استاذنا يا صاحبنا .. كل سنة وانت طيب يا ريسنا".

يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الــ٥٦.

تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.

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