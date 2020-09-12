بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحدد حتى الآن موقف أشرف بن شرقي لاعب الأبيض، من المشاركة في مواجهة الإنتاج، يوم الأحد المقبل.

وتقرر أن يجري المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، اختبارا فنيا، للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الإنتاج الحربي.

وفي سياق متصل، أكد محمد أسامة، طبيب الفريق، أن بن شرقي بات جاهزا للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية، بعدما تخلص من إصابة شد العضلة الأمامية.

وكان اشرف بن شرقي تعرض لهذه الإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح طبيب الفريق أن مسألة الدفع به في المباريات باتت متروكة للرؤية الفنية لباتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

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