الأهلي على وشك اتمام التعاقد مع البلايلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يقترب النادي الأهلي من الحصول على توقيع المهاجم الجزائري الدولي يوسف البلايلي، نجم نادي أهلي جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

البلايلي أعلن عن رحيله عن نادي أهلي جدة، الذي انضم له مطلع الموسم الماضي مقابل 3 ملايين يورو، من نادي الترجي التونسي.

وبحسب صحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية، فإن الأهلي يقترب بشدة من التعاقد مع البلايلي، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، أن البلايلي رفض الانضمام إلى ناديي الزمالك وبيراميدز، مفضلاً النادي الأحمر، الذييعتبره أحد أهم أندية القارة الأفريقية.

وكان حفيظ البلايلي، والد اللاعب ووكيل أعماله، قد اعترف بوجود مفاوضات مع النادي الأهلي، مشدداً على أن نجله يرحب بالانضمام للقلعة الحمراء.

وكان البلايلي أحد نجوم منتخب محاربي الصحراء، الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.

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