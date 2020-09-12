ترتيب هدافين الدوري المصري عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1 – عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.
2 – محمد شريف.. 9 أهداف.
3 – سيف الدين الجزيري.. 9 أهداف.
4 – وليد سليمان .. 8 أهداف.
5 – مصطفى محمد.. 8 أهداف.
6- حسام حسن.. 8 أهداف.
7– والتر بواليا.. 7 أهداف
8– أحمد رفعت.. 6 أهداف.
9– مروان رجب .. 6 أهداف.
10 – فادي فريد .. 6 أهداف.

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