يوفنتوس يدرس التعاقد مع أنسو فاتي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني يخطط لنقل جوهرة النادي الكتالوني إلى يوفنتوس.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس يحاول خلال تلك الفترة التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني لكن على ما يبدو أنهم مهتمين بالتعاق مع أنسو فاتي أيضًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أنسو فاتي بات مهددًا بالرحيل عن برشلونة ما لم تقم إدارة البارسا بتحسين عقده بصورة كبيرة.

وألمح الموقع الإيطالي أن مينديز يدرك الإمكانات الهائلة لفاتي، حيث يريد أن يحصل موكله على راتب يليق بما يقدمه.

وأكد الموقع الإيطالي أنه إذا لم يحدث ذلك من جانب إدارة برشلونة فإن يوفنتوس مستعد للتقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب.

وألمح الموقع الإيطالي أن برشلونة لن يفرط في فاتي بسهولة، حيث يعتبره مرشحًا بارزًا للكرة الذهبية في المستقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يحاول استغلال علاقته القوية بمينديز من أجل تسهيل ضم فاتي وإحضاره للعب جوار كريستيانو رونالدو.

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