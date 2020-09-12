موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تغلب النادي الأهلي بسهولة على ضيفه الإسماعيلي بثلاثية أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، في ختام لقاءات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي مبكراً عبر التونسي على معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وعزز أليو بادجي التقدم في الدقيقة 68 بالهدف الثاني، قبل أن يختتم أحمد الشيخ أهداف اللقاء في الدقيقة 73.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده للنقطة 71، ويقترب من الحصول على لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، فيما ظل الإسماعيلي عند النقطة 30 محتلاً المركز العاشر.

وسيواجه الأهلي في الجولة القادمة، فريق الإتحاد السكندري، بملعب برج العرب.

وسوف تقام المباراة في مساء الاثنين القادم 14 سبتمبر، عند تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة، السادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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