كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "‏ميسي هو الأفضل، وعندما يكون جاهزا هو الأهم لنا، وأثبت ذلك مرارا في كل موسم، وأتمنى أن يكون كذلك هذا الموسم".

وأضاف: "‏اللاعبين إيجابيين للغاية، ولقد مضى أسبوعان بالفعل واللاعبين يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك مستوى ممتاز في التدريبات، وبدأنا مع جانب اللياقة في الأسابيع الأولى والان مع التكتيكات".

وواصل: "‏الان لدينا بعض المباريات الودية وجلسات التدريب من أجل الحصول على لياقة جيدة لمواجهة موسم صعب في الليجا".

وأكمل: "‏لقد أظهر اللاعبين الكثير من الروح والاهتمام والشدة في تدريبات، وهذا هو الشيئ الاكثر أهمية لانه بالنسبة لي عليك أن تتدرب بطريقة التي ستلعب بها، أنه أمر مهم للغاية".

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