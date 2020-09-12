كومان يتحدث عن ميسي بعد عودته للتدريبات الجماعية
السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
احمد عصام
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية.
وقال كومان في تصريحات صحفية: "ميسي هو الأفضل، وعندما يكون جاهزا هو الأهم لنا، وأثبت ذلك مرارا في كل موسم، وأتمنى أن يكون كذلك هذا الموسم".
وأضاف: "اللاعبين إيجابيين للغاية، ولقد مضى أسبوعان بالفعل واللاعبين يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك مستوى ممتاز في التدريبات، وبدأنا مع جانب اللياقة في الأسابيع الأولى والان مع التكتيكات".
وواصل: "الان لدينا بعض المباريات الودية وجلسات التدريب من أجل الحصول على لياقة جيدة لمواجهة موسم صعب في الليجا".
وأكمل: "لقد أظهر اللاعبين الكثير من الروح والاهتمام والشدة في تدريبات، وهذا هو الشيئ الاكثر أهمية لانه بالنسبة لي عليك أن تتدرب بطريقة التي ستلعب بها، أنه أمر مهم للغاية".