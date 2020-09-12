نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطوبته

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة نجلاء بدر علي تهنئة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين بمناسبة خطوبته.

ونشرت نجلاء مجموعة من الصور التي جمعتهما عبر حسابها بموقع إنستجرام ، معلقة: "الملك أبو قلب طيب أخيراً وقع هيتجوز ، يا مفرح قلبي ألف مبروك وربنا يحفظكم".

ورد أمير شاهين، على تلك التهنئة وكتب قائلًا: "حبيبتي يا نوجا يا جميلة يا أجدع صاحبة وأحلى أخت".

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.


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