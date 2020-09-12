ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي في الجولة 26

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حقق فريق النادي الأهلي فوزاً جديداً على حساب الإسماعيلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ختام مواجهات الجولة 26.

جاءت أهداف الأهلي عبر علي معلول في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وأليو بادجي في الدقيقة 65، وأحمد الشيخ في لدقيقة 72.

بهذا الفوز، عزز الأهلي صدارته للدوري برصيد 71 نقطة، وأصبح بحاجة للفوز في اللقاء المقبل أمام الإتحاد السكندري، للتويج بللقب رسمياً، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 30، محتلاً المركز العاشر.

وفي لقاءات أخرى، تعادل نادي مصر مع ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لهدفين، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بنتيجة 4/1، وفاز مصر المقاصة على مضيفه طنطا بنتيجة هدفين دون رد.

وأصبح ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة 26 من البطولة على النحو التالي.
1- الأهلي 71 نقطة.
2- الزمالك 52 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- الزمالك 45 نقطة.
5- الإتحاد السكندري 36 نقطة.
6- سموحة 33 نقطة.
7- مصر المقاصة 33 نقطة.
8- إنبي 32 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- طلائع الجيش 29 نقطة.
12- أسوان 28 نقطة.
13- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.

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