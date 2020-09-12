نيمار يعود للتدريبات بعد التغلب على كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الجمعة، عودته للتدريبات مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد تسعة أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب اللاعب على تويتر أنه سعيد للغاية بالعودة للتدريبات.

وأعلن فريقه في 2 سبتمبر(أيلول) الماضي إصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس دون الكشف عن هويته، لكن صحيفة ليكيب أبرزت أنهم نيمار والأرجنتينيين آنخل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وبعدها بيوم أعلن النادي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين، وقالت الصحيفة ذاتها إنهم الكوستاريكي كيلو نافاس والارجنتيني ماورو إيكاردي والبرازيلي ماركينيوس.

وكانت حالة الإصابة الأخيرة في الفريق للمهاجم كيليان مبابي الذي تم الإعلان عن إصابته الإثنين.

وخسر (بي اس جي) بهدف الخميس في افتتاحية الدوري الفرنسي أمام لينس الصاعد حديثاً، وسط غيابات كثيرة في الفريق الأساسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تركي آل الشيخ يذكر الأهلي بالـ74 قبل التتويج بالدوري

منذ 43 دقيقة

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محاميين للدفاع عن اللاعب لهذا السبب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

01:18 ص

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

12:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟