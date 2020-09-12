إنبي يوافق على رحيل لاعبه إلى الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وافق نادي إنبي على انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق الأول، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب إنبي في الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى الحصول على خدمات محمد شريف لاعب الأهلي والمعار حاليًا للفريق البترولي، من أجل التنازل عن خدمات كريم فؤاد.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي إنبي يحتاج إلى خدمات كريم فؤاد، لكن في حال رغبة اللاعب في الرحيل، سيتم عرض شروط الفريق البترولي على الأهلي، بالاتفاق مع النجوم الذي يملك عقد اللاعب.

وحصل الأهلي على موافقة كريم فؤاد ونادي النجوم، ويسعى للحصول على موافقة إنبي من أجل الحصول على اللاعب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة، وتفصله نقطة واحدة من أجل التتويج باللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

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