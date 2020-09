رضوى الشريف: حنان مطاوع أم كلثوم الفن.. وهيا اللي اكتشفتني وطلعتي للنور

View this post on Instagram

هلاقي فين نظرة حب و حنيه و إحتواء كده،، ماسكة إيد بتقولي إطمني إنتي نجحتي وانا بحبك،، أنا إكتشافك إنتي،، إنتي اللي طلعتيني للنور و حطيتي رجلي في المكان الصح،، بحبك وربنا مايحرمني منك أبداً يا أحلي و أجمل #إنسانه في الدنيا❤️ أم كلثوم الفن الأستاذه @hananmotawie