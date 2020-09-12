أمير كرارة يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية (صور)









احتفل الفنان أمير كرارة والفنان أحمد كرارة بحفل زفاف شقيقتهما الصغرى "نور"، ونشر الأخير صورا من داخل حفل الزفاف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





واقتصر الحفل على وجود الأهل والأصدقاء، وظهر أمير في الصور برفقة شقيقيه رامي وأحمد. كما ظهر صهره الفنان أحمد صلاح حسني.





يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎







