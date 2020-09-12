حنان مطاوع عن حكاية "أمل حياتي": "فخورة بالنجاح اللي حققناه"

dmc" مؤخرًا.

وعلقت قائلة: "من كواليس برنامج رامي راضوان (مساء dmc).. فخورة بالنجاح اللي حققناه الحمد لله".يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.