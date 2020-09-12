وزير داخلية البحرين: إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل موقف شجاع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مسألة إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي.

ووصف "بن عبدالله"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل بأنه "موقف شجاع".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق سلام جديد بين دولة البحرين، وإسرائيل.

وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا للسلام مع إسرائيل.

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، الجمعة، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البحرين إسرائيل

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محاميين للدفاع عن اللاعب لهذا السبب

منذ ساعة و 8 دقيقة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ ساعة و نصف

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تركي آل الشيخ يذكر الأهلي بالـ74 قبل التتويج بالدوري

منذ 39 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير داخلية البحرين يلتقي السفير الروسي بالمنامة

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

وزير داخلية البحرين: مؤامرات قطر وإيران ضد البلاد مصيرها الفشل

سها عرفات: تحية للرئيس السيسي وموقفه الشجاع من فلسطين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

01:18 ص

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

12:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟