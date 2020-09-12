مخرج حكاية "أمل حياة": من حسن حظي تعاوني مع حنان مطاوع.. وموت بيومي فؤاد أكثر مشهد تأثرت به

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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أكد المخرج أحمد حسن، أن من حسن حظه أنت تعاون مع الفنانة حنان مطاوع لأول مرة في حكاية "أمل حياة". 

وأوضخ خلال لقائه في قناة "dmc" الفضائية أنه تشرفت بالعمل مع حنان كرم مطاوع للغاية خلال الحلقة.

وأشار كذلك إلى أنه سعد جدًا كذلك بالتعامل مع فريق العمل، لافتًا إلى أن من أكثر المشاهد التى تأثر بها هو موت الفنان بيومى فؤاد.

يذكر أن DMC عرضت على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح.

كما شارك في التمثيل شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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