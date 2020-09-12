عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة من النيابة بكفالة تحملها الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات قضية اللاعب بعد حادث اليوم الجمعة.

وقال محامي صالح جمعة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إخلاء سبيل صالح جمعة من النيابة بالكفالة، حيث تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.".

وتابع أشرف عبدالعزيز في تصريحاته : "الأهلي وكل الفريق دعموا عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه" 

وأشار: "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".

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