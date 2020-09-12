برشلونة يصرف النظر عن لاوتارو مؤقتاً

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تطورات جديدة بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه هناك تقارير صحفية إيطالية أكدت تواجد وكلاء أعمال لاوتارو في برشلونة الآن للاجتماع مع مسئولي النادي الكتالوني ثم نقل وجهة نظرهم إلى إنتر ميلان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن مصادر في برشلونة بأنه لا يوجد أي اجتماع على جدول أعمال إدارة النادي الكتالوني مع وكلاء أعمال لاوتارو مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يفكر في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مرة أخرى قبل تخفيف كتلة الرواتب في النادي والتخلص من بعض اللاعبين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة منذ فترة طويلة بسبب العلاقة المميزة التي تجمعه بمواطنه ليونيل ميسي نجم وقائد النادي الكتالوني.

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