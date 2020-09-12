سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للتعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.





ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي، خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مطالبهم المالية للموافقة على رحيل أسامة إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقدم مسؤولي الزمالك عرضا مغريا إلى اللاعب، يتضمن التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقابل حصوله على 30 مليون جنيه، بواقع 6 ملايين جنيه، وفي الموسم الثاني 7 ملايين جنيه، وبالموسم الثالث 8 ملايين جنيه، على أن يحصل على 9 ملايين جنيه في الموسم الرابع والأخير.





وينتظر الزمالك معرفة موقف أسامة جلال من الانتقال إلى الأبيض، حيث طلب اللاعب منحه مهله للتفكير في العرض، وتأجيل التفاوض حتى نهاية الموسم الجاري.





ويعد الزمالك أحدث المنضمين للصراع على اللاعب والذي أصبح محط أنظار العديد من الأندية المصرية والعربية للتعاقد معه بداية الموسم الجديد، ويأتي على رأسهم ناديا الأهلي .





ويعتبر أسامة جلال، أحد أبرز العناصر التي لمعت في الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة مع المنتخب الوطني الأولمبي، خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها المنتخب المصري.



