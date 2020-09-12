"في غيرها جميلات".. نوال الزغبي تكشف حقيقة إهانتها لنادين نسيب نجيم





حلت النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع الإعلامي سعيد حريري ببرنامجه free talk، وتحدثت عن حقيقة إهانتها للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ووصفها بأنها ليست الأجمل.





وقالت نوال الزغبي إن الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع مثيرة للضحك وذلك لأنها لم توجه أي إهانة لنادين نجيم.





وأضافت أنها تلقت تساؤلا حول إذا ما كانت تراها الأجمل فأجابتهم بأنها جميلة ومميزة ولكن ليست الأجمل والساحة مليئة بالجميلات غيرها.





واستنكرت نوال الزغبي سوء التفاهم الذي حدث قائلة: قلت أنها ليست الأجمل هيك أهنتها.. مافهمت؟.







