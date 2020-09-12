ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وتوزيع الجوائز بحضور وزيرة الثقافة (صور)

فيما شهدت مسابقة الدكتور حسن عطية حصد عرض العمل على شهادة تمييز، فيما فاز عرض ريا وسكينة على شهادة تمييز في تصويب الأداء الحركي، وحصد عرض مفتاح شهراً على جائزة أفضل عرض مسرحي.

مركز ثاني، كما حصد عرض الوردة والتاج على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز اول.

وكان شهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".









يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.