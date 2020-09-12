شاهد.. لحظة انهيار نيللي كريم بالبكاء خلال لقائها مع منى الشاذلي (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
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انهارت الفنانة نيللي كريم بالبكاء أثناء حديثها عن حبها لفريق عمل مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا ضخمًا خلال السباق الرمضاني الماضي.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي": "ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة",

وأضافت: "أنا بحب جمال العدل جدًا لأنه قلبه بيكون عليا لأنه عارف إنى مزجانجية وكل سنة بقول أنا مش هشتغل".

وتابعت نيللي كريم: "كمان أمى دعيالى إنى قابلت ست جميلة وهى كاملة أبو ذكرى".

وأشارت إلى أنها تحب جميغ فريق العمل وكانت مهتمة بظهور الجميع بصورة قوية أمام الكاميرا.

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