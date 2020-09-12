شاهد.. لحظة انهيار نيللي كريم بالبكاء خلال لقائها مع منى الشاذلي (فيديو)





وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي": "ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة",





وأضافت: "أنا بحب جمال العدل جدًا لأنه قلبه بيكون عليا لأنه عارف إنى مزجانجية وكل سنة بقول أنا مش هشتغل".





وتابعت نيللي كريم: "كمان أمى دعيالى إنى قابلت ست جميلة وهى كاملة أبو ذكرى".





وأشارت إلى أنها تحب جميغ فريق العمل وكانت مهتمة بظهور الجميع بصورة قوية أمام الكاميرا.

انهارت الفنانة نيللي كريم بالبكاء أثناء حديثها عن حبها لفريق عمل مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا ضخمًا خلال السباق الرمضاني الماضي.