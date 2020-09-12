مصرع طفل وإصابة 13 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقي طفل مصرعه، بينما أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بمراكز وادي النطرون وإدكو بنطاق محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال المستشفي المركزي، جثة الطفل "محمد حمدى عبد الرازق الزيات" 4 سنوات، وتبين بالفحص أنه أثناء عبور شارع القائد جوهر بمركز ادكو اثطدم به سيارة وتوفي في الحال، وتم وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ادكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون وقوع حادث انقلاب سيارة "تمنابه" مع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الكيلو ٩٧ اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة عدد 8 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون.

والمصابون هم كل من: "صباح محمد موسى" 29 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"أية محمد موسى" 20 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد وليد أحمد" 3 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "ريتاد وليد محمد" 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "دينا محمود شعبان" 5 سنوات، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، "ياسمين ناجى محمد" 25 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، "ندى شعبان السيد" 14 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمود شعبان السيد" 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ٤٠ اتجاه العلمين، أسفر عن إصابة عدد 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي.

والمصابون هم كل من: "ندي يوسف عزت" 21 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مهند محمود محمد" 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود محمد عبد الخالق" 58 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "رضا السيد محمود" 53 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود مازن محمود" 3 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيكين بالقاهرة، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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