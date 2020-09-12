صندوق مصر السيادي يكشف حقيقة تصدير الكهرباء لأوروبا بسعر مدعم (فيديو)

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حقيقة ما نشرته الجزيرة بشأن تصدير مصر الكهرباء لأوروبا بسعر مدعم، مشيرا إلى أن التصريحات اجتزأت من سياقها.



وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الغرض من التصريح كان توضيح تنافسية قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث ستصدر مصر الطاقة لأوروبا بسعر منافس وليس مدعم، معلقا: "إحنا عايزين نكسب".





مهمة الصندوق السيادي

وفي سياق أخر، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الصندوق السيادي غاية في الأهمية للاقتصاد المصرية، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تستثمر أي فوائض مالية في الصناديق السيادية، لتحقيق أكبر عائد مالي، لكن الصندوق السيادي المصري يختلف عن هذه الصناديق، خاصة أنه يضم الأصول الغير مستغلة، لاستثمارها بالشكل الأمثل.



وتابع "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصندوق السيادي له قانون خاص، وإدارته تماثل القطاع الخاص للبعد عن بيروقراطية الحكومة، ولهذا يتوقع له النجاح، ومن شأن هذا أن يزيد الاستثمار إلى مصر.



ولفت رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن استثمارات الصندوق طويلة الأجل، ولهذا لن يتأثر بالأزمات القصيرة المماثلة لأزمة كورونا، وحتى إن تحقق بعض الخسائر، فمن المتوقع أن يعوضها في وقت قصير.



