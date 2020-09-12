صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع جناح سوبر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال حفيظي بلايلي والد ومدير أعمال اللاعب، عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار:" الأهلي المصري بدأ التفاوض بالفعل مع نظيره السعودي للتوصل لاتفاق لضم يوسف".

وتابع:" هناك عقد بين بلايلي والأهلي السعودي، لكن اللاعب رحب بالفعل بالانضمام للأهلي المصري وموافق على اللعب داخل صفوف الشياطين الحمر، خاصة أنه أكبر فريق في قارة أفريقيا".

وواصل:" العرض الأهلاوي الأكثر جدية رغم وجود اهتمام من الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب، لكن الأهلي يبقى الأفضل والأقرب لحسم الصفقة".

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