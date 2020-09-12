اليوم.. محاكمة عاجلة للمتهم بذبح ابنة عمه وطفليها في كفر الدوار بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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تعقد محكمة جنايات الأحداث في كفر الدوار برئاسة المستشار محمد أبو يدك، أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها.

كان المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، ووجهت له النيابة تهم قتل المجني عليها والمقترن بالشروع في اغتصابها والمقترن بجريمة أخرى هي قتل طفليها.

كان مدير أمن البحيرة تلقي إخطارا من مباحث قسم كفر الدوار بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 عاما وطفليها توأم 3 سنوات منحورة أعناقهم بعزبة عثمان بتاريخ 25 أغسطس الماضي، وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام إلى قيام نجل عم المجنى عليها سائق "تروسيكل"، ويبلغ من العمر ١٧ عاما بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدي عليها واغتصابها وخشية من افتضاح أمرة قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم في بركة من الدماء وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة من القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وقرر بحضوره لشقة المجنى عليها مدعيا مساعدتها في ترتيب محتوياتها، حيث كانت قد انتقلت إليها وزوجها وطفليها للإقامة بها حديثا وأثناء ذلك حاول التعدي عليها ولدى مقاومتها له استل سكينا من المطبخ وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بقتل طفليها.

وأحيل المتهم لمدير نيابة كفر الدوار الذي باشر التحقيق وأمر بحبس المتهم احتياطيا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذويه بدائرة قسم كفر الدوار على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسرعة محاكمة المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة.

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