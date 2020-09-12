مصطفى ثابت يهنئ كرم المحافظ بمناسبة زواج ابنته في ليلة لا تنسى

تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، بخالص التهنئة إلى الحاج كرم محمود فهمي، وشهرته "كرم المحافظ"، بمناسبة زفاف نجلته الكريمة، في دوار جبله بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.



وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً، ويرزقه الذرية الصالحة والحياة الزوجية السعيدة.