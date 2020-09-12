المفتي: المسجد المبني على أرض ملك للدولة لا يجوز الصلاة فيه (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
شوقي علام
شوقي علام
داليا الحسين
Advertisements
قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الأرض غير المملوكة لأحد لا يجوز اغتصابها، ولا البناء عليها إلا بإذن صاحبها

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الفقهاء قالوا إن بناء المسجد على أرض مملوكة للدولة دون تصاريح أو استئذان هو مسجد مبنى على أرض مغتصبة ويأثم من يذهب للصلاة.

وأكد مفتي الديار المصرية، على أنه لا يجوز الاعتداء على الملكيات لأنها محمية، وإلا أصبحنا في غابة، ومن يأخذ شبرًا من الأرض لا تحق له يطوق بها يوم القيامة.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن المسجد المبني على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد الحصول على تصريح من الدولة.

مجلس الوزراء يكشف خسائر الدولة من المخالفات
وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.

وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.

وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.

ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.

وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.

وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة.

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التي تقطن بها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية مخالفات البنا بوابة الفجر المساجد الفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ 42 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الوزراء": الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات منذ 2011 (فيديو)

نصف قرن من الفساد.. نشأت الديهي: "العشوائيات تكتسح البلاد" (فيديو)

"متحدث الوزراء": نتوقع مليون طلب تصالح خلال الـ48 ساعة المقبلة

محافظ الغربية: أكثر من 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمحافظة

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

الوزارة تعلن طرح إسكان اجتماعي جديد: "نواجه البناء المخالف"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

12:05 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

12:39 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

10:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟