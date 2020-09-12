سفير مصر في المغرب: الأهلي والزمالك لم يطلبا من الفرق المغربية تأجيل دوري الأبطال

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة التواصل مع ناديي الأهلي والزمالك من أجل موافقتهم على تأجيل لقائي الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الرجاء والوداد طلبوا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو من حقهم وهو أمر عادل لهما في ظل الظروف الصحية".

وتابع: "تأجيل اللقاء أراه أنه أمرًا عادلا تماما، ويجب تقبل الأمر خاصة أنه قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

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