الكشف عن سبب إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن قيام نادي الوداد المغربي بفسخ عقدها مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي المغربي، وذلك قبل مباراته النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " علمت بالفعل أن الوداد فسخ عقد مدربه جاريدو من الصحافة وأتابع نتائج الوداد باستمرار".





وتابع: " نتائج الوداد المتراجعة محليا سبب الاطاحة بجاريدو في ذلك الوقت وهو كان يقدم نتائج جيدة"











