عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب في مخزن خلف قسم شرطة العمرانية، غربي محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مخزن خلف قسم شرطة العمرانية.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم 12 دراجة نارية.

وأجرت قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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