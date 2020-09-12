محمد نور لـ"الفجر الفني": الخروج عن المألوف زاد حماسي للمشاركة في "جاني في ملعبي".. وسأتعاون مع السقا من جديد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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بحالة من الفرحة والسعادة، استطاع أن يجذب الجمهور إليه، من خلال أغنية "جاني في ملعبي"، التى لاقت استحسان الكثير وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها، وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان محمد نور، ليكشف لنا فكرة أغنية "جاني في ملعبي"، كواليس العمل مع الملحن عزيز الشافعى، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل، تعاونه الجديد مع محمد رمضان، وأمور كثيرة خاصة به.


وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدثنا عن فكرة أغنية "جاني في ملعبي"؟
فكرة "جاني في ملعبي"، مختلفة تماماً عن أي أغنية قدمتها من قبل، وخارجة عن المألوف، وهذا ماحمسنى لها.


هل تابعت ردود أفعال الناس على "جاني في ملعبي"؟
بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور والحمد لله الردود كانت إيجابية وسعدت بها جدا، والأغنية حققت نجاحًا رغم إنها طرحت من عشر أيام فقط.


كيف كان التعاون مع الملحن عزيز الشافعي؟
عزيز الشافعى هو صديق لى منذ سنوات طويلة، وكنا دائما نسعى بعمل شيء معا، وعندما عرض على فكرة "جانى في ملعبى"، وافقت عليها وقدمناها، وإن شاء خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون جديد معه.


ماذا عن تجربتك مع أحمد السقا كشاعر في أغنية "مالك يا ترى"؟
أحمد السقا صديق قديم ومن الشخصيات الطيبة المهذبة، بالإضافة إلى نجوميته وشعبيته، وأغنية "مالك يا ترى"، عرضها على منذ سنوات، وتم تلحينها وتوزيعها أكثر من مرة، وإن شاء الله هناك تعاون جديد مع السقا في أغنية تقول كلماتها" المرادي هتمشى .. بس هتسمعى.. أنا مطلبتش منك إنك ترجعي".

ما أكثر فيلم تحبه للفنان أحمد السقا؟
أنا بحب معظم أفلام السقا ولكن أكثرهم "تيمور وشفيقة".

وماذا عن ألبومك الجديد؟
قررت أن أقدم ميني ألبوم، وهذا بسبب ضيق الوقت عندما تعطلت الأعمال، والألبوم يتكون من 8 أغنيات واتعاون فيه مع الشاعر محمد شفيق وزوم، جمال الخولى، وأحمد علاء الدين.


ما رأيك في المهرجانات الشعبية.. وهل من الممكن أن تخوض هذه التجربة؟
المهرجانات الشعبية لديها أعمال مقبولة ولكن عليهم اختيار الألفاظ والكلمات التى تقال في المهرجان، وأنا مستمع جيد لهذا اللون، ليس لدى مانع أن أخوض هذه التجربة ولكن سأكون حريص على اختيار الألفاظ الموجهة للجمهور.

هل سيكون هناك تعاون جديد بينك وبين الفنان محمد رمضان؟
حتى الآن لا يوجد ولكن الشركة المنتجة المسؤولة عن أعمالى تتفاوض معه على مشاركتي في عمل.


هل هناك أعمال جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة في السينما أو الدراما؟
انتظرونى في دراما رمضان 2021، ولكن لا استطيع الإفصاح عن أي تفاصيل الآن، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.


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