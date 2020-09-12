صحة الدقهلية.. الكشف على ٢٦ مرشحا محتملا لمجلس النواب ٢٠٢١

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية بتوقيع الكشف على 26 مرشحا لانتخابات مجلس النواب القادم، في اليوم الأول للكشف الطبي.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أن الكشف الطبي على المرشحين مستمر حتى يوم 26 سبتمبر، داخل 5 مستشفيات بالدقهلية وهي: المنصورة الدولي ودكرنس والسنبلاوين وميت غمر وبلقاس، بالإضافة للمجلس الطبي العام.

وأوضح "مكي"، أنه مطلوب من المرشحين الدخول على الموقع المعلن للوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح إلكترونيا ثم بعد ذلك التوجه لمواقع الكشف.

وقال وكيل صحة الدقهلية إن الكشف عباره عن كشف عن الصحة العامة، بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل، وتتمني صحة الدقهلية أن تكون عند حسن ظن المرشحين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.

واعلن وكيل صحة الدقهلية عن أن قيمة الكشف 2850 جنيه وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصورة.
اللينك الذي سيتم التسجيل عليه المرشحين:
http:elections.mohp.gov.eg

وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية مجانية لتقديم الخدمة لمواطني قرية القيطون بميت غمر، استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

تأتي القافلة بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر خلال يومين.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1472 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنه و2 عيادة أطفال وعيادة جلديه وعيادة جراحه وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسره واسنان.

وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجية باطنة 337، أطفال 225، عظام 253، جراحة 97، جلدية 225، نساوتنظيم اسرة 176، أسنان 129.

كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 193 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 134حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 143 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وتم تحويل 17حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم اصدار 8 قرارات علاج علي نفقه الدوله للمرضي وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.


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