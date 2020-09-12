محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة لراغبي التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية كان يطلق عليها عاصمة المخالفات، وجميعها مخالفات رأسية، حيث عبارة عن أبراج تعدت على خطوط التنظيم، وأثرت على البنية التحتية وأصبحت متهالكة.





وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المحافظة بها شوارع 4 متر وبها عمارات تتكون من 20 طابق، وهو ما يعد مخالفة، منوها بأنهم خفضوا قيمة التصالح 25% على المتر.





وأضاف محافظ الإسكندرية، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التقدم للتصالح خاصة بعد التخفيض، موضحا أن هناك لجنة من المتخصصين تقيم الوضع ولو تطلب الأمر تخفيض أكثر من 25% سيتم التخفيض، منوها بأنهم سيعملون على تقسيط قيمة المخالفة على أقصى قدر ممكن من السنوات.



