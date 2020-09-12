محافظ الفيوم: نجري مسحًا كاملًا لمخالفات البناء (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم إن هناك جدية من المواطنين في محافظة الفيوم لإنهاء التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه حاليا يتم بعمل مسح كامل لمخالفات البناء الموجودة بالمحافظة.





وأوضح "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أنه تم التقدم بأكثر من 35 ألف طلب تصالح بالفيوم حتى الآن، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء مدة التصالح، سيتم إزالة العقار أو جزء منه.



وأشار محافظ الفيوم، إلى تخفيض نسب رسوم التصالح في الفيوم، بعد إعادة النظر في التسعير بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



