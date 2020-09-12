وزيرة الصحة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وأقل عرضة للمضاعفات والوفيات ليس في مصر فقط ولكن العالم كله.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أن مصر تسبق بخطوة بإجراءاتها وسيتم افتتاح المدارس بمعايير معينة وسيتم مراقبة هذه المعايير.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "غلق المدارس كان في الوقت المناسب ولم يحدث أي تفش للفيروس، كما تم إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات في الوقت المناسب، معلقة: "كنا عارفين بنعمل إيه".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن كل التوقعات تقول إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا قصيرة المدى لمدة 6 أشهر، متابعة: "وارد تحور الفيروس وتطوير اللقاح".

ونوهت إلى أن بداية من شهر أبريل الماضي يتم حصول المريض على بروتوكول العلاج قبل انتظار نتيجة المسحة التي تحتاج إلى 48 ساعة أو أكثر، معقبة: "يهمنا إنقاذ الأرواح.. ولما الحالة يشتبه فيها من خلال التحاليل المعملية والأشعة، يحصل المريض على بروتوكول لحين ظهور المسحة التأكيدية.. المسحة والأشعة المقطعية أحد أدوات التشخيص وليس كلها".

وفي قت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تطبيق مصر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ أقل من ساعتين

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة: فيروس كورونا تحور 14 مرة (فيديو)

أيهما أدق لتشخيص كورونا المسحة أم الأشعة؟.. رئيس اللجنة العلمية يُجيب (فيديو)

أستاذ فيروسات: كورونا شهد 198 طفرة.. وإذا تحور سيخلف كارثة عالمية

تعرف على تفاصيل اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

طبيب: "نحتاج إلى مليارات اللقاحات لإنقاذ البشرية من كورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

12:05 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

12:39 ص

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟