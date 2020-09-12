وزيرة الصحة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وأقل عرضة للمضاعفات والوفيات ليس في مصر فقط ولكن العالم كله.





وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أن مصر تسبق بخطوة بإجراءاتها وسيتم افتتاح المدارس بمعايير معينة وسيتم مراقبة هذه المعايير.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "غلق المدارس كان في الوقت المناسب ولم يحدث أي تفش للفيروس، كما تم إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات في الوقت المناسب، معلقة: "كنا عارفين بنعمل إيه".





وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن كل التوقعات تقول إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا قصيرة المدى لمدة 6 أشهر، متابعة: "وارد تحور الفيروس وتطوير اللقاح".





ونوهت إلى أن بداية من شهر أبريل الماضي يتم حصول المريض على بروتوكول العلاج قبل انتظار نتيجة المسحة التي تحتاج إلى 48 ساعة أو أكثر، معقبة: "يهمنا إنقاذ الأرواح.. ولما الحالة يشتبه فيها من خلال التحاليل المعملية والأشعة، يحصل المريض على بروتوكول لحين ظهور المسحة التأكيدية.. المسحة والأشعة المقطعية أحد أدوات التشخيص وليس كلها".



وفي قت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

