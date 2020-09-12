بكلمات مليئة بالحب والعرفان.. حمدي الميرغني يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص نجم مسرح مصر حمدي الميرغني، علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.

وشارك حمدي الميرغني جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

ووجه له تهنئة خاصة حيث كتب: "كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذي وأخويا الكبير ويارب سنة حلوة تبقي كلها نجاحات وسعادة عليك وعلي أسرتك كلها".

يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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