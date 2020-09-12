بكلمات مليئة بالحب والعرفان.. حمدي الميرغني يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده





حرص نجم مسرح مصر حمدي الميرغني، علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.وشارك حمدي الميرغني جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.ووجه له تهنئة خاصة حيث كتب: "كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذي وأخويا الكبير ويارب سنة حلوة تبقي كلها نجاحات وسعادة عليك وعلي أسرتك كلها".يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.