وزيرة الصحة: مصر ما زالت في الموجة الأولى (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:17 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدولة المشهود لها عالميا بكفاءة إدارة الأزمة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، معقبة: "بلادنا من الدولة المشهود لها بإدارة الأزمة بشكل كويس، وإحنا يهمنا إنقاذ الأرواح".

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أنها لا تعتقد أن فيروس كورونا سيرحل تماما ولكنهم سيتعايشون معه، مشيرة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبح لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في جائحة كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "نستوعب ونتحكم بشكل جيد في الفيروس ونعلم البؤر التي من الممكن يزيد فيها الفيروس، متابعة: "حتى لما الناس راحت الساحل وفرنا خدمات حوالى 70 مكانا لتقديم الخدمة والتوعية والفحص، وأكثر من 60 قافلة علاجية".

ونوهت إلى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وأقل عرضة للمضاعفات والوفيات ليس في مصر فقط ولكن العالم كله.

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