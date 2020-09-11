أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته داخل الچيم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي بالفيديو يستعرض لياقته وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل الچيم .

ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيه وشجعه أحد متابعيه وكتب :"عاش يا بطل".


يذكر أن آخر أعمال إحمد الفيشاوي مشاركته في فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، تأليف حميد المدنى.

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