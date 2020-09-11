محمد جمال يكتب: هكذا تكون الرياضة.. مؤمن زكريا يُوحد جماهير الكرة المصرية تحت شعار «الروح الرياضية فوق الجميع»





يمر نجم كرة القدم المصرية مؤمن زكريا بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، مما جعله يبتعد عن عشقه ومحبوبته الساحرة المستديرة بعدما كان يُمتع الجميع بأهدافه وإحتفالاته خاصة انه لعب مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ودائمًا ما كان حديث الجميع خاصة فى مباريات القمة.





ويشعر الجميع سواء مُحب للكرة أو غير مُحب بالحزن بسبب ابتعاد مؤمن عن المشاركة فى المباريات بسبب المرض،ولكن فى وسط الابتعاد مازال مؤمن عندما يظهر فى الصورة الجميع يشعر بالسعادة ويتمني له الشفاء، خاصة انه لاعب كان يتميز بالإحترام ويستحوذ على حب الجماهير.





ولكني شعرت بسعادة حقيقة بعدما قام النادى الأهلى اليوم بتكريم مؤمن زكريا فى فريقه ووسط زملائه، وظهر اللاعب فى حالة سعادة لم نراها عليه منذ فترة بعدما لاقي الدعم من بيته وأصدقائه وجماهير القلعة الحمراء التى دائمًا ما تتذكره وتتمني له الشفاء والعودة مرة أخري للعب كرة القدم.





ولكن إذا نظرنا جيدًا سنري أن مؤمن زكريا قام بتوحيد الجميع وجعل الكل يتمتع بالروح الرياضية التى نسعي أن تكون لدينا ويكون التنافس فقط داخل الملعب، ولكن خارج الملعب نتمني أن تصبح الصورة مثلما شاهدنا اليوم من ردود فعل إيجابية وجميلة بعد تواجد مؤمن زكريا داخل النادى الأهلي والجميع يتمنى له الشفاء والكل يحتفي بتواجده والجميع يتذكره عندما يقوم بتسجيل أهداف،وكل المنتمين لأندية أخري يسعوا للإطمئنان عليه ويتمنوا له العودة من جديد.





بالفعل مؤمن جعل الجميع لديه روح رياضيه وقام بإيصال رسالة إيجابية للجميع أن كرة القدم هى تنافس فى الملعب فقط ولكننا فى الأصل لابد أن نتحلي بها من أجل أن تزدهر كرة القدم المصرية.





مؤمن زكريا بعد ضحكته التى افتقدناها لمدة طويلة اليوم مع لاعبو الأهلي وبعد ردود الفعل من جميع الانتمائات جعل الجميع ينسي أى خلافات أو خروج عن الروح الرياضية لا تستحق أن نلتفت إليها بل لابد أن نظل نتمتع بالروح الرياضية والإيجابية ونأخذها ولو فرصة لنتشبث بها لنجعل الروح التنافسية الصحية هى السائدة فى الكرة المصرية.





فى النهاية أتمني لك الشفاء يا مؤمن وأن تعود مرة أخري للملاعب وتحقق النجاح.



