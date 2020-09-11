محافظ الفيوم: 35 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك 35 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مؤكدًا أنه تم عمل تخفيضات في أسعار المتر بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف "الأنصاري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "يتم عمل مراجعة دقيقة لكل الأسعار على مستوى كافة القرى والمدن بالمحافظة".

وتابع "هناك إقبال كبير من المواطنين، والطلبات اليومية تخطت 1500 طلب، وهناك ضغط على الست مراكز تكنولوجية مع تقديم تسهيلات لكل المواطنين لاستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين من انتهاء المهلة".
وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، متابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. وهذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".

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مخالفات الفيوم التصالح البناء

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